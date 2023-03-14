Глава ВОЗ Гебрейесус уверен в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. Такое заявление он сделал при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось ровно три года с тех пор, как организация впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. При этом с точки зрения ВОЗ, по его словам, гораздо более важным был день 30 января 2020 года, когда организация объявила распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Сейчас, по словам Гебрейесуса, мир находится в гораздо выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии. Он подчеркнул, что впервые за три года еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем когда ВОЗ впервые использовала слово пандемия применимо к коронавирусу.

Среди «уроков» пандемии, которые стоит усвоить, он назвал большое значение инвестиций в сферу здравоохранения, научных исследований и международного сотрудничества, пишет ТАСС.

На прошлой неделе в пресс-службе ВОЗ заявили, что число летальных исходов от коронавируса снизилось на 65 процентов по сравнению с предыдущими 28 днями.