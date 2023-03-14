Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев впервые с 2020 года

Фото: Pixabay

С 15 марта Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении консульского департамента Министерства иностранных дел КНР.

Заявление было опубликовано в официальном аккаунте вышеуказанного департамента в китайской социальной сети WeChat. Там говорится, что во-первых, с 15 марта в республику можно будет въехать по еще не истекшим визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года.

Во-вторых, находящиеся за пределами страны учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан.

Третьим решением все учреждения, занимающиеся выдачей визовых документов в приграничных районах, возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.

В-четвертых, будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд для иностранцев в Гуандун, а также безвиз для туристов из стран АСЕАН в Гуйлунь.

Китай успешно преодолел период пандемии, готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и всем остальным миром. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.