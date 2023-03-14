Свыше 800 москвичей переедут в новостройку по реновации в Восточном Измайлове

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, 16-я Парковая улица, 12 Карта всех событий

Третью новостройку по программе реновации собираются передать под заселение в районе Восточное Измайлово, в общей сложности к переезду готовятся более 800 горожан. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Квартиры в новостройке получат более 800 человек, живущих в расположенных неподалеку пятиэтажках, — сказал он.

В доме обустроили 366 квартир: 58 однокомнатных, 232 двухкомнатные и 76 трехкомнатных. Он расположен по адресу 16-я Парковая улица, дом 12, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на востоке столицы насчитывается наибольшее количество горожан, переехавших в новые квартиры по программе реновации в этом году. В конце декабря на территории округа жители 16 домов начали переезжать в новостройки. Всего на данный момент расселяются 49 старых домов.

Помимо этого, строительство дома по реновации идет в Даниловском районе. Планируется, что новостройка будет сдана в 2023 году.