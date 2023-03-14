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Андрей Бочкарев: Культурно-досуговый центр «Арктика» отремонтируют в Бабушкинском районе

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Культурно-досуговый центр «Арктика» отремонтируют в Бабушкинском районе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Пятницкая улица, 43с3 Карта всех событий

Культурно-досуговый центр «Арктика» в Бабушкинском районе столицы капитально отремонтируют. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В числе ремонтируемых помещений на первом этаже — репетиционные, гримерные, киноконцертный и конференц-залы и прочие помещения. На втором этаже, в свою очередь, будут отремонтированы административные кабинеты, помещения с видео- и звуковым оборудованием, переговорные и кафе, — рассказал он.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, здание облицуют металлокассетами и гранитными плитами. Также планируется обновить окна, витражи здания, а также входные группы и двери.

В здании оборудуют технологический комплекс для проведения концертов и развлекательных шоу-программ. Территорию центра благоустроят: восстановят тротуар и озеленят.

В 2023 году в Москве капитально отремонтируют дом № 7 в Малом Власьевском переулке, где жили родители актера Андрея Миронова. На первом этапе работ специалисты восстановят кирпичную кладку и заполнят выветренные швы связующим раствором.

Благоустройство Андрей Бочкарев Бабушкинский район
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