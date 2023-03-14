Грабитель отобрал у пенсионерки сумку с деньгами на юго-западе столицы
На юго-западе столицы грабитель напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 14 марта.
По его словам, мужчина подбежал к 87-летней пенсионерке на улице Веневской и отобрал у пострадавшей сумку. В ней находились личные вещи и семь тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Вскоре полиция задержала на Скобелевской улице 31-летнего местного жителя. На момент поимки личные вещи пенсионерки он успел выбросить, а деньги потратил.
Фигуранта заключили под стражу. Полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Другое ограбление произошло в столичном метро. Бездомный отобрал у пассажирки мобильный телефон. Он очень удивился, когда его смогли быстро найти и задержать.