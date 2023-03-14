Грабитель отобрал у пенсионерки сумку с деньгами на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Венёвская улица Карта всех событий

На юго-западе столицы грабитель напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 14 марта.

По его словам, мужчина подбежал к 87-летней пенсионерке на улице Веневской и отобрал у пострадавшей сумку. В ней находились личные вещи и семь тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Вскоре полиция задержала на Скобелевской улице 31-летнего местного жителя. На момент поимки личные вещи пенсионерки он успел выбросить, а деньги потратил.

Фигуранта заключили под стражу. Полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Другое ограбление произошло в столичном метро. Бездомный отобрал у пассажирки мобильный телефон. Он очень удивился, когда его смогли быстро найти и задержать.