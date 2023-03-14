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Столичные службы обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях

Араз Салехов
Город
Столичные службы обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Семёновский путепровод Карта всех событий

Столичные службы отремонтируют и заменят конструкции деформационных швов на 37 мостовых сооружениях. Об этом во вторник, 14 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, работы будут проводиться на путепроводах, эстакадах, мостах и тоннелях.

— Эти работы выполняются в рамках содержания инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар, — сказал он.

После разбора конструкций старых деформационных швов пройдет установка новых. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» перечислили места работы: тоннели Московский 1 и 2; путепровод Осташковское шоссе; путепровод Семеновский; путепровод Бутово; мост Ховрино-Борисово и мост Яузский.

Также стало известно, что в Москве запланировали ремонт 11 столичных набережных. Работы пройдут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской, Болотной набережных. Также ремонт запланировали на участке Шлюзовой набережной и на участке Водоотводного канала — от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста.

Петр Бирюков Мосты Москва
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