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Эксперт Калинина рассказала, как отличить фальшивую квитанцию ЖКХ

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Калинина рассказала, как отличить фальшивую квитанцию ЖКХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Светлана Калинина рассказала, по каким признакам можно распознать фальшивую квитанцию.

Фальшивые квитанции часто очень сложно отличить от настоящих. Разница может быть в одной букве или цифре в реквизитах, поэтому их нужно проверять очень внимательно. При получении сомнительной квитанции стоит сравнить ее с предыдущими платежками.

В случае оплаты мошеннической квитанции вернуть деньги практически невозможно, несмотря на заявления в полицию. По словам Калининой, такие дела редко доходят до судов из-за незначительных сумм.

Эксперт добавила, что необходимо повышать информированность и правовую грамотность граждан, передает МИР 24.

Бумажные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги должны быть заменены электронными ради сохранения окружающей среды. Такое мнение выразил гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у председателя Союза жилищных организаций Москвы и юриста Константина Крохина, возможен ли в России полноценный переход на электронные платежки и насколько это удобно.

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