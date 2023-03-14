Эксперт Калинина рассказала, как отличить фальшивую квитанцию ЖКХ
Эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Светлана Калинина рассказала, по каким признакам можно распознать фальшивую квитанцию.
Фальшивые квитанции часто очень сложно отличить от настоящих. Разница может быть в одной букве или цифре в реквизитах, поэтому их нужно проверять очень внимательно. При получении сомнительной квитанции стоит сравнить ее с предыдущими платежками.
В случае оплаты мошеннической квитанции вернуть деньги практически невозможно, несмотря на заявления в полицию. По словам Калининой, такие дела редко доходят до судов из-за незначительных сумм.
Эксперт добавила, что необходимо повышать информированность и правовую грамотность граждан, передает МИР 24.
Бумажные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги должны быть заменены электронными ради сохранения окружающей среды. Такое мнение выразил гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, передает Nation news.
«Вечерняя Москва» узнала у председателя Союза жилищных организаций Москвы и юриста Константина Крохина, возможен ли в России полноценный переход на электронные платежки и насколько это удобно.