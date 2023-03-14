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Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

Никита Худяков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Даниловском районе столицы продолжается реновация, в два новых дома уже заселяются люди, еще один передадут под заселение в конце марта. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Квартиры и места общего пользования выполнены в соответствии с Московским стандартом реновации. Дома сделали удобными для маломобильных горожан и родителей с колясками. На первых этажах разместятся кафе, магазины и офисы. Также благоустроили прилегающие к новостройкам территории, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в новостройки уже переехали 95 семей. Уточняется, что 31 дом включен в программу реновации Даниловского района. В 13 домах отселение начнется до 2024 года, в 18 других — с 2025 по 2028 год. Новые квартиры получат более пяти тысяч жителей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Более 2,2 тысячи жителей столицы получили новое жилье по программе реновации в феврале. При этом горожанам предоставили квартиры в том же районе, где находится их старое жилье, исключениями являются Зеленоград и ТиНАО.

Недвижимость Жилье Москва Сергей Собянин Реновация
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