На детской площадке в Москве взорвался страйкбольный снаряд

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

На юго-западе столицы на детской площадке взорвалась страйкбольная граната. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 14 марта.

По ее словам, 13 марта на детской площадке, расположенной на улице Маршала Савицкого, несовершеннолетний мальчик обнаружил пиротехническое изделие. Ребенок попал в него снежком, в результате чего произошел хлопок.

Пострадавшего осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку. На месте работают сотрудники ведомства, которые устанавливают полную картину произошедшего.

Другой инцидент произошел в подмосковном городе Пушкино. Мальчик играл с петардами, и в результате неудачного хлопка получил травмы руки. Ему пришлось ампутировать два пальца.