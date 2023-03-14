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В Госдуму внесли законопроекты, сокращающие сроки признания военных пропавшими и погибшими

Никита Худяков
Общество
В Госдуму внесли законопроекты, сокращающие сроки признания военных пропавшими и погибшими
Фото: Пресс-служба Госдумы

Члены рабочей группы по вопросам СВО внесли в Госдуму законопроекты, которые могут значительно сократить срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

— Процедура больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму, — сказал он.

Турчак отметил, что для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего должно пройти два года с момента окончания боевых действий. После принятия закона для подтверждения смерти необходимо будет заявление командира, видевшего гибель бойца.

Новый регламент распространится на всех военнослужащих, включая мобилизованных, написал он в своем Telegram-канале.

14 марта Госдума приняла закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации на Украине. За его нарушение человеку может грозить срок до 15 лет лишения свободы.

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