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ФСБ задержала на Ставрополье мужчину по подозрению в госизмене

Евгений Жуков
Происшествия
ФСБ задержала на Ставрополье мужчину по подозрению в госизмене
Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, в марте мужчина вступил в переписку с представителями Службы безопасности Украины, в ходе которой согласился оказывать им помощь. Отмечается, что задержанный также собирал информацию о железнодорожных станциях Ставропольского края.

В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье УК «Государственная измена». Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Другого злоумышленника сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области. По версии ведомства, подозреваемый действовал в интересах Минобороны Украины и призывал призванных в ВС РФ молодых людей к государственной измене.

Также сотрудники ФСБ 6 марта предотвратили покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Оно, как уточняется, было организовано украинскими спецслужбами.

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