Власти Воронежской области объяснили возобновление выдачи повесток

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Жителям Воронежской области начали вручать повестки в военный комиссариат. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Повестки будут вручать в основном по месту жительства и работы граждан. Подчеркивается, что единственная цель данной инициативы — «исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах».

Работодатели должны отпустить сотрудников, которым пришли повестки, в военкоматы, после чего они вернутся к работе, передает Telegram-канал правительства Воронежской области.

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации в настоящее время не проводится и не планируется проводить, заявили в Минобороны России.

Отмечается, что оппозиционные Telegram-каналы занимаются распространением дезинформации, в связи с чем существенно возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому позвонившему объяснили, что дополнительные меры в рамках частичной мобилизации не рассматриваются.