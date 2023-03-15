Бирюков: Выполнено 50 процентов работ по реконструкции Гончаровского пруда

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Гончаровский пруд Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину запланированных работ по реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей. Возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия, — рассказал представитель мэрии.

Бирюков также сообщил о конструктивных решениях, направленных на сохранение существующей инженерной системы водоема и внешнего вида крепления береговой полосы.

По его словам, в рамках первого этапа работ непроточный водоем был осушен и очищен от 820 кубометров накопившегося ила, в результате чего средняя глубина пруда увеличилась с двух до трех метров.

После этого специалисты приступили к ремонту железобетонной стенки береговой полосы. Позже будет восстановлено покрытие ложи пруда и будет обновлен существующий водовыпуск, что позволит держать уровень воды на строго определенных отметках.

Заммэра подчеркнул, что завершение работ по реконструкции Гончаровского пруда запланировано на третий квартал этого года.

Также Петр Бирюков рассказал, что в поселке Шишкин Лес в Новой Москве стартовали работы по реконструкции очистных сооружений.