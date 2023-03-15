Расписание поездов на Калужском направлении МЖД изменится 18 марта

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В субботу, 18 марта, с 00:00 до 23:59 будет изменено движение поездов на Калужском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Интервалы движения поездов увеличатся местами до полутора часов. Не будет движения составов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково. Часть поездов проследует от и до станции Солнечной, некоторые составы из дальнего пригорода будут ходить от и до станции Апрелевка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения необходимы для подготовки инфраструктуры к запуску четвертого Московского центрального диаметра. В этот день для горожан будут подготовлены компенсационные автобусы. Для поездок в аэропорт Внуково москвичи смогут воспользоваться Солнцевской или Сокольнической линией метро с пересадкой на наземный транспорт, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале 2023 года пассажиропоток на МЖД увеличился до 54,1 миллиона человек. Этот показатель превысил на 8,9 процента данные за аналогичный период прошлого года.