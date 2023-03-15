Новое кафе появится в парке Олимпийской Деревни

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 2 Карта всех событий

Столица выставила на торги права на открытие кафе в нестационарном торговом объекте в парке Олимпийской Деревни. Об этом в среду, 15 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского в парке Олимпийской Деревни на торги выставлен нестационарный объект под открытие кафе. Павильон площадью 114,5 квадратного метра установлен в живописной части парка на пересечении прогулочных и спортивных маршрутов, — рассказал он.

В зимний период помещение будет отапливаться радиаторами, а летом охлаждаться сплит-системами. Подать заявку на участие в аукционе можно до 24 марта, торги пройдут 29 марта в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столица выставила на торги права на размещение десяти тележек для продажи прохладительных напитков на территории музея-заповедника «Царицыно». Торговые объекты можно будет разместить возле музыкального фонтана и около волейбольной площадки, на входах в парк, у Фигурного моста и других популярных среди посетителей мест.