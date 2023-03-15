Спрос на услуги визажистов в Москве в начале марта вырос на 150 процентов

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Спрос жителей столицы на услуги специалистов в начале марта заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующее исследование провел онлайн-сервис для поиска специалистов «Профи».

Так, к примеру, визажистов искали на 150 процентов чаще, дизайнеров интерьеров — на 93, а SMM-специалистов — на 71. Существенное изменение интереса жителей столицы к услугам специалистов связано с неопределенностью людей в отношении доходов в начале весны прошлого года.

Эксперты «Профи» выяснили, что в настоящее время москвичи на 71 процент больше интересуются услугами фотографов, дизайнеров интерьеров они искали на 93 процента чаще, а услуги программистов стали популярнее на 42 процента, чем год назад.

В целом среди россиян серьезно вырос спрос на специалистов по строительству, пошиву одежды и вокалу. Также увеличился интерес россиян и к бьюти-процедурам: наращиванию ресниц, косметологии, маникюру, услугам парикмахеров.

Сервис по поиску специалистов «Профи» также провел исследование о том, почему жительницы городов-миллионников заказывают бьюти-услуги. Оказалось, что 83 процента жительниц городов-миллионников хотят выглядеть красивыми «для себя».