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Врач Федуняк назвал количество пациентов с коронавирусом в Боткинской больнице

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Федуняк назвал количество пациентов с коронавирусом в Боткинской больнице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В настоящее время в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» на обеих площадках проходят лечение 310 пациентов. Также выросло число пациентов с ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал заместитель главного врача больницы Иван Федуняк.

Он отметил, что стационар остается загружен на 90–95 процентов. Как правило, в медучреждении пребывают пациенты старшей возрастной группы с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями.

Федуняк напомнил, что за три года пандемии коронавирусной инфекции Боткинская больница оказала помощь более чем 32 тысячам человек. Через реанимацию прошли более шести тысяч пациентов, передает газета «Петербургский дневник».

Роспотребнадзор прекратил публикацию статистических данных о числе россиян, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как утверждают представители ведомства, в этом больше нет необходимости, передает Nation news.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

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