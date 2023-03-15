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Приметы и советы

Психолог Романив объяснила, почему мужчина долго не делает предложение

Евгения Незнающева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему мужчина долго не делает предложение
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Существует множество причин, по которым мужчина может не торопиться делать предложение. Подробнее об основных мужских страхах, связанных с заключением брака, и о том, как с ними работать, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

Почему мужчина не делает предложение

В первую очередь специалист перечислила причины, по которым мужчина может бояться вступления в брак:

  • не чувствует, что он достаточно взрослый, и не уверен, что твердо стоит на ногах;
  • не уверен в своих чувствах или в своей партнерше и не ощущает, что нашел свою настоящую половинку;
  • испытывает финансовые проблемы и думает, что не может позволить себе кольцо, свадебную церемонию или другие расходы, не говоря о том, чтобы содержать супругу и планировать детей;
  • у мужчины могут быть определенные проблемы со своей семьей, которые мешают ему сделать предложение (например, конфликт между его близкими и возлюбленной);
  • некоторые мужчины просто могут не считать брак чем-то необходимым для подтверждения своей любви и приверженности;
  • также у мужчины и его партнерши могут быть разные планы на будущее или взгляды на брак и семью;
  • влиять может и негативный опыт в прошлых отношениях или браке и страх повторения ситуации.

Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому причина, по которой мужчина не делает предложение, может быть очень разной. Лучший способ выяснить — это открыто и честно обсудить.

Многие мужчины боятся, что брак ограничит их свободу и независимость и появится груз всевозможных обязательств. Бытует мнение, что сразу после свадьбы придется отказаться от своих хобби, друзей или возможности принимать собственные решения. Многие мужчины боятся неизвестности и не уверены, что смогут адаптироваться к новой жизненной ситуации.

Как помочь мужчине побороть страх

Однако чуткая партнерша всегда может объяснить, что брак необязательно означает потерю свободы. Наоборот, крепкий союз и поддержка способны дать мужчине большую свободу и мотивацию для развития как личности. Кроме того, в браке возможно выйти на новый уровень в отношениях, когда двое людей могут быть самими собой, при этом чувствуя поддержку второй половинки.

Если мужчина чувствует, что свадьба может привести к потере свободы, то полезно обсудить это с ним и выяснить, какие именно аспекты его жизни он считает важными и как они могут быть сохранены после вступления в брак. Важно помнить, что брак — это общее решение двух людей, и обсуждение возможных опасений каждого партнера является важным шагом в построении здоровых и счастливых отношений.

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