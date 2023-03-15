Мужчина изнасиловал девушку на востоке Москвы

Фото: СК РФ

Москва, улица Буракова Карта всех событий

На востоке столицы злоумышленник изнасиловал 20-летнюю девушку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 15 марта.

По ее словам, преступление произошло в помещении на улице Буракова вечером 11 марта. Злоумышленник напал на незнакомую девушку и изнасиловал ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний мужчина. На допросе он признал свою вину.

— В скором времени следствие обратится в суд для заключения фигуранта под стражу, — резюмировала Иванова.

Ранее стало известно, что сотрудники СК поймали злоумышленника, который напал на девушку и изнасиловал ее на железнодорожном пешеходном переходе вечером 8 марта.