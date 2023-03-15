В Госдуме проходит обсуждение забастовки сотрудников Wildberries

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В Государственной думе проходит обсуждение забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) торговой площадки Wildberries. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в среду, 15 марта.

По его словам, эта забастовка касается не только компании, но и сотен предпринимателей, а также десятков тысяч москвичей. Для решения этой проблемы необходимо было бы привлечь профсоюзы, но у сотрудников маркетплейса их нет.

— Значит, профсоюзом для Wildberriеs станет Государственная дума Российской Федерации, — сообщил Гусев.

Политик рассказал, что на собрании будут представители компании, владельцы пунктов выдачи заказов, представители Минпромторга, а также члены комитетов Госдумы по контролю и по защите конкуренции.

Ранее стало известно, что во многих городах страны началась забастовка сотрудников ПВЗ. Рабочие требуют вернуть им зарплату, а также изменить условия труда.