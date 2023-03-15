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Двухэтажный самострой ликвидировали возле парка «Яуза»

Евгений Белоусов
Город
Двухэтажный самострой ликвидировали возле парка «Яуза»
Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости
Москва, Джамгаровская улица, 7 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости ликвидировала двухэтажный самострой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

— Специалисты ведомства установили, что двухэтажное нежилое здание длительное время не использовалось. На него не разрабатывалась проектная документация, не оформлялось разрешение на строительство, не осуществлялся государственный строительный надзор, — рассказал он.

По словам Боброва, площадь нежилого здания, которое обнаружили специалисты Госинспекции, превышала 461 квадратный метр. В настоящее время данная постройка ликвидирована, а участок, на котором она располагалась, был очищен.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Самострой Москва Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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