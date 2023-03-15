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Приметы и советы

Пьяный рабочий избил двух мужчин лопатой на юге Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный рабочий избил двух мужчин лопатой на юге Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Чертановская улица Карта всех событий

На юге столицы пьяный рабочий напал на двух мужчин с лопатой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 15 марта.

По его словам, в полицию обратился 45-летний пострадавший, который заявил, что на Чертановской улице на него напал неизвестный и нанес ему несколько ударов лопатой по руке, после чего сбежал. Позже появилась информация о том, что в больницу с того же адреса был доставлен еще один потерпевший. По словам 49-летнего мужчины, на него напал неизвестный и избил.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По подозрению в совершении преступлений полиция задержала 20-летнего гостя столицы. По версии следствия, в момент нападения на мужчин злоумышленник был пьян.

Фигуранта заключили под стражу.

Другое нападение произошло в подмосковном Сергиевом Посаде. На 12-летнего школьника с кулаками набросился сверстник вместе с мамой.

Москва МВД Преступления Уголовные дела Задержания
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