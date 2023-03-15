Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки под Кировом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Житель города Вятские Поляны открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Об этом в среду, 15 марта, сообщил губернатор Кирова Александр Соколов.

— По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию, — рассказал он.

Уточняется, что мужчина несколько раз выстрелил из ружья. На место инцидента прибыли правоохранительные органы, людей просят не покидать свои дома. В результате стрельбы никто не пострадал, написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

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Похожий инцидент произошел 9 марта в Нижневартовске. Мужчина открыл огонь по прохожим с балкона на девятом этаже. Что двигало стрелком, чего он хотел и чем все закончилось — в материале «Вечерней Москвы».