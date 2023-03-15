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Приметы и советы

В Союзе потребителей рассказали, о чем необходимо помнить при покупке товаров

Ирина Игнатенко
Общество
В Союзе потребителей рассказали, о чем необходимо помнить при покупке товаров
Фото: Unsplash

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ пояснил, что означает термин «права потребителя», и перечислил основные пункты, о которых каждый должен помнить при покупке товаров или услуг.

В России закон о правах потребителей был принят в 1992 году. Согласно ему, должна быть обеспечена безопасность товаров. Человек не в состоянии самостоятельно оценить, насколько безопасен продукт или услуга. Эта задача лежит на специалистах, а государство должно контролировать данный процесс, чтобы ничего опасного не попадало на рынок.

У каждого человека есть право на получение достоверной информации о товаре или услуге. Кроме того, стоит помнить о соблюдении установленного времени оказания услуг. В противном случае человек может потребовать уменьшения стоимости услуги или возмещения убытков, передает «Радио 1».

До этого председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что ждать понижения цен на бытовую технику в стране в настоящее время не стоит.

оборот товаров Услуги Права потребителей
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