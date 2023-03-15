Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона о занятости населения в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная Дума в рамках первого чтения приняла законопроект с новой редакцией закона «О занятости населения в Российской Федерации». Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Предлагается ввести систему норм, посвященных мониторингу и прогнозированию рынка труда. Кроме того, в проекте закона детально урегулированы вопросы, посвященные поддержке молодежи.

Законопроектом, в частности, предлагается определить дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости: например, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения. Также в инициативе оговорены категории тех, кто в первоочередном порядке получает услуги служб занятости, в их числе — участники специальной военной операции и члены их семей.

Законопроект предлагает рассчитывать размер пособия по безработице исходя из установленного минимального размера оплаты труда. Вступает в силу данная инициатива с 1 января 2024 года.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе своего обращения глава государства предложил ряд инициатив в сфере социальной политики страны. «Вечерняя Москва» собрала самые важные из них.