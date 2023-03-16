Народный календарь. Почему нельзя брать чужую посуду 19 марта
19 марта Православная церковь чтит память святого инока Аркадия Кипрского и 42 мучеников аморейских. Когда сарацины осадили Аморею (Галатия), город пал, и 42 его воина-защитника были взяты в плен.
Пленников многократно уговаривали отказаться от веры в Христа и принять ислам, но они отвергли все лестные предложения и стойко выдержали страшные пытки. Поняв, что дух воинов не сломить, их приговорили к смертной казни.
Мужчины бесстрашно и спокойно подходили к палачам, которые их затем обезглавливали. Тела мучеников бросили в реку Евфрат.
На Руси 19 марта именовалось по-разному: Аркадиев день, Каллистов день. В день Каллиста ждали возвращения белого аиста и зазывали ласточек из-за южных морей.
Аист — защитник дома и семьи, а ласточка — вестница весны. Говорят: «Ласточка весну начинает, а соловей кончает». В песнях ее называют ключницей: она приносит из-за моря золотые ключи, которыми отмыкает лето и замыкает зиму.
Еще 19 марта в народе называли Константиновыми кругами. Главным символом дня был колодец. Наши предки обходили его по кругу, утаптывали снег и верили, что такой обряд не дает грязи и порчи попасть в колодезную воду.
В то же время было опасение, что воду из колодца могут испить ведьма или колдун, чтобы забрать счастье, удачу и молодость. Чтобы защититься, колодец накрывали крышкой и не пускали никого чужого к источнику.
Также наши предки никогда не пили из чужой посуды в Аркадиев день — опасались привлечь ссору в дом.
Приметы погоды
Лед в реке тонет — будет плохой урожай.
Ночью заморозки — 40 дней тепла не будет.
Выпал снег — будет сырое лето.
Снег лег на полях буграми — к богатому урожаю овощей.
Именины отмечают: Аетий, Анфим, Аркадий, Васой, Еввул, Евфросин, Елена, Иисус, Иов, Каллист, Конон, Константин, Максим, Мелиссен, Феофил, Федор, Юлиан.