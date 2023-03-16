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Капремонт дома 1972 года постройки начался в Ярославском районе

Евгений Белоусов
Город
Капремонт дома 1972 года постройки начался в Ярославском районе
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Палехская улица, 12 Карта всех событий

В Ярославском районе начался капитальный ремонт дома 1972 года постройки. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— Фасады домов, отделанных плиткой, капитально ремонтируем по новой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Данный способ восстановления зданий отлично зарекомендовал себя в наших погодных условиях. Дом становится энергоэффективным, теплым, а также получает свежий и яркий портрет, — рассказал он.

По словам Кожиченкова, для удобства по обновлению фасада разделят на этапы. Сперва специалисты выполнят промывку открытых поверхностей, простучат и удалят отслоившуюся плитку. Затем нанесут штукатурно-клеевую и армирующую смесь, так как в ее составе есть сетка из стекловолокна.

Вслед за базовым слоем рабочие нанесут декоративную штукатурку и специальное паронепроницаемое окрасочное покрытие, произведут герметизацию межпанельных швов. Также в рамках капитального ремонта фасада приведут в порядок входные группы, обновят покрытие цоколя, отремонтируют лоджии.

В 2023 году в Москве капитально отремонтируют дом № 7 в Малом Власьевском переулке, где жили родители актера Андрея Миронова. На первом этапе работ специалисты восстановят кирпичную кладку и заполнят выветренные швы связующим раствором.

капремонт Москва Ярославский район Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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