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Андрей Бочкарев: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 87 процентов

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 87 процентов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара завершено на 87 процентов. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, включающих в себя дождевую канализацию, теплосеть, кабельные линии, сети связи и наружное освещение. Также идет установка барьерного и пешеходного ограждения, — сказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на участке также строятся две эстакады. На данный момент на сооружении через Батюнинскую улицу выполнено устройство гидроизоляции пролетного строя. Кроме того, специалисты уже завершили работы на эстакаде через Батайскую улицу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов города. Важнейшим звеном данного объекта стало пересечение Волгоградского проспекта. Городское руководство должно синхронно запустить все участки МСД и соединить основной ход объекта с южным направлением.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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