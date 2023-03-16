Капремонт дома 1977 года постройки завершили на Абельмановской улице в Москве

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

дом №6 на Абельмановской улице Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты комплексно привели в порядок дом № 6 на Абельмановской улице. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) города Москвы.

По словам заместителя генерального директора ФКР Владимира Кожиченкова, здание является известным архитектурным объектом, узнаваемым благодаря характерному лавандовому цвету. При выполнении работы мастерами были учтены все нюансы дома: как конструктивные, так и эстетические.

Для удобства жителей работы по капремонту фасада были поделены на несколько этапов. Так, в рамках первого специалисты очистили плоскости от накопившихся загрязнений, после чего расчистили межпанельные швы с их последующей герметизцией. В процессе работ использовались эффективные современные герметики, а также теплоизолирующие материалы.

После подготовительных работ поверхности гидрофобизировали силиконовой эмульсией. На завершающем этапе была обновлена керамогранитная плитка цоколя, а также заменены входные группы.

В 2023 году в Москве капитально отремонтируют дом № 7 в Малом Власьевском переулке, где жили родители актера Андрея Миронова. На первом этапе работ специалисты восстановят кирпичную кладку и заполнят выветренные швы связующим раствором.