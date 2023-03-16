Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

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Москва, улица Косыгина, 17к1 Карта всех событий

На Воробьевых горах благоустроят знаковое место для нескольких поколений москвичей — Дворец пионеров. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня Московский дворец пионеров входит в образовательный комплекс «Воробьевы горы» — крупнейшее учреждение системы дополнительного образования столицы. В студиях, мастерских и спортивных залах занимаются более 16 тысяч детей. При этом за 60 лет легендарный дворец в стиле советского модернизма ни разу комплексно не ремонтировался. И нуждается в обновлении и восстановлении, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что реставрация будет проходить одновременно в пяти корпусах. Так, в ходе благоустройства восстановят отделку цоколей из натурального камня и приведут в порядок декор фасадов. Кроме того, будет выполнен ремонт козырьков, кровли, перекрытий, лестничных маршей, полов, внутренних и внешних зданий. Специалисты заменят витражное остекление, окна, двери, модернизируют внутренние и внешние инженерные системы и восстановят зенитные фонари. Уточняется, что ремонт планируется завершить в этом году, написал Собянин в своем блоге.

Накануне глава города рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара. Работы пройдут в двух местах — рядом с одноименной станцией метро и около цирка Никулина.