Овчинский: Промышленный парк в Южном Бутове построен на 65 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленный парк в Южном Бутове появится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Парк готов на 65 процентов. Промышленный объект строится по программе стимулирования создания мест приложения труда и позволит создать более в городе более 1,8 тысячи рабочих мест. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65 процентов, — рассказал Владислав Овчинский.

Промышленный парк расположен в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе.

— Мы реализуем строительство проекта опережающими темпами и планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года. Клиенту будет доступно более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров, — рассказал директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин.