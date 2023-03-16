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Семь коммерческих помещений выставили на торги в районе Москворечье-Сабурово

Павел Иванов
Город
Семь коммерческих помещений выставили на торги в районе Москворечье-Сабурово
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В новостройке в районе Москворечье-Сабурово выставили на продажу семь коммерческих помещений под ведение бизнеса. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Коммерческая недвижимость на первых этажах новостроек востребована у предпринимателей за счет достаточно быстрой окупаемости и высокой потребительской активности — кафе, минимаркеты, салоны красоты и другие заведения, которые помогают жильцам обустроиться после переезда — обеспечивают их потребности, способствуют развитию инфраструктуры новых микрорайонов, — рассказал он.

По его словам, прием заявок на право приобретения семи помещений планируется завершить 17 апреля. Объекты свободного назначения реализуют на открытых аукционах 25 апреля.

Совокупная площадь объектов составляет от 89,8 до 275,5 квадратного метра.

Дом находится в ЮАО столицы в активно развивающемся микрорайоне Борисовские Пруды, недалеко от лесопарковой зоны. Такое расположение привлечет не только новоселов, но и посетителей парка.

Принять участие в аукционах могут все желающие, торги пройдут в онлайн формате на электронной площадке «Росэлторг», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что многоуровневый наземный паркинг выставили на торги в столичном районе Южное Бутово.

Недвижимость Москва Аукционы Район Москворечье-Сабурово
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