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NYT: Перевозивший опасные материалы поезд сошел с рельсов в Аризоне

Никита Худяков
В мире
NYT: Перевозивший опасные материалы поезд сошел с рельсов в Аризоне
Фото: Unsplash

В американском штате Аризона потерпел крушение железнодорожный состав, перевозивший опасные материалы. Об этом в четверг, 16 марта сообщает The New York Times со ссылкой на офис шерифа округа Мохаве.

По их данным, в районе города Топок , рядом с границей штатов Калифорния и Невада, сошел с рельсов поезд. Первые известия об инценденте поступили в 3:00 по московскому времени. На данный момент неизвестно, какие материалы перевозил поезд.

О причинах и последствиях инцидента в материале не сообщается.

В феврале в американском штате Огайо сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные химические вещества. В результате произошла авария, которую уже окрестили «вторым Чернобылем» или «Чернобылем в Огайо». «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего, а также выясняла у эксперта, какими могут быть последствия.

Политолог Дмитрий Журавлев в свою очередь объяснил «ВМ», зачем США пытаются скрыть последствия катастрофы в Огайо и чем это обернется. По его словам, это связано с тем, что Штаты не хотят терять имидж страны, в которой «все хорошо».

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