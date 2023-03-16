Андрей Бочкарев: Строительство моста через реку Пехорку завершится в сентябре 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Для транспортной связи между Московским скоростным диаметром (МСД) и автомобильной дорогой М12 «Москва — Нижний-Новгород — Казань» будет построен мост через реку Пехорку. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В сентябре прошлого года началось строительство моста через реку Пехорку протяженностью 360 метров. На сегодня готовность объекта составляет почти 40 процентов. Открыть сооружение планируется до конца 2023 года, — сказал он.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что строительство происходит при помощи укрупнительной сборки металлоконструкций без надвижки. После его окончания транспортная доступность улучшится в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский.

В 2023 году в Москве начнется строительство десяти масштабных объектов улично-дорожной сети. Например, будет возведен автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда. Помимо этого, будут построены два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.