«Нехорошие последствия»: врач рассказала, чем опасно самостоятельное похудение к лету

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Самостоятельный выбор диеты, физнагрузок и лекарств для похудения может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Наиболее правильный способ похудеть — обратиться к специалисту. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, перед тем, как приступить к снижению веса, необходимо проверить состояние организма.

— Главное — не навредить, поэтому надо понимать, зачем нужны любые телодвижения, которые мы хотим совершить с организмом. Есть такое понятие «чекап» — проверка основных структур организма на профпригодность. Там можно оценить обмен веществ и ряд параметров, которые сигнализируют нам в каком состоянии находится организм. Без знания этих параметров что-либо делать с организмом просто элементарно опасно, — объяснила собеседница «ВМ».

В процессе похудения также необходимо консультироваться с лечащим врачом, уверена Лазуренко. Ориентируясь на жалобы, анализы и собственные наблюдения, специалист сможет подобрать оптимальный вариант лечения, подчеркнула эксперт.

Нередко причины проблем с лишним весом связаны с нехваткой нужных веществ в организме, уточнила Лазуренко.

— Практически каждый человек живет в состоянии того или иного дефицита. Чаще всего наблюдается нехватка витамина D. Это уже действительно проблема, тем более для средней полосы России. Встречается дефицит железа и йода. Как ни странно, достаточно часто попадается дефицит белка, потому что из-за чрезмерного желания самостоятельно похудеть к лету наступают нехорошие отдаленные последствия, — предупредила врач.

Как отметила собеседница «ВМ», лечащий врач даст рекомендации не только по диете, но и по физнагрузкам и при необходимости применению биологически активных добавок и лекарственных препаратов.

Физнагрузки способствуют снижению веса, однако также должны выбираться вместе с врачом, уверена Лазуренко.

— Всего существует три вида нагрузки: аэробная, анаэробная и смешанная. Аэробная — это обычная ходьба, то, что мы делаем каждый день. Это необязательно пресловутые десять тысяч шагов — все подбирается индивидуально. Абсолютно безболезненна ходьба от 15 минут в день. Но, например, если пациент болеет сахарным диабетом, имеет сердечную достаточность, гипертонию и так далее, то иногда и пять минут для него много, — заметила специалист.

Второй тип нагрузки — анаэробная, которая сопровождается силовыми нагрузками. В этом случае консультация врача поможет определить риски, если человек страдает заболеваниями, касающимися опорно-двигательного аппарата, отметила собеседница «ВМ».

Существует также еще один вид нагрузки, уточнила врач.

— Третий тип нагрузки — смешанные варианты. Это кардионагрузка, какие-то интервальные варианты нагрузки. Так как здесь есть элемент силовой нагрузки, то стоит уделять внимание возможностям организма. Здесь также учитывается ряд противопоказаний, все подбирается индивидуально, — заключила эксперт.