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Северная Корея заявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Евгений Белоусов
В мире
Северная Корея заявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты
Фото: shutterstock

КНДР в четверг, 16 марта, испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Об этом сообщает государственная северокорейская радиостанция «Голос Кореи».

— На Корейском полуострове создается самая нестабильная ситуация из-за провокационных и агрессивных крупномасштабных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками против КНДР, — говорится в сообщении.

Именно в ответ на эти учения и были проведены испытания ракеты. Ракета была запущена с аэродрома в Пхеньяне. Она пролетела тысячу километров, а максимальная высота полета составила 6045 километров.

Испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Также при запуске ракеты присутствовала дочь северокорейского лидера, передает радио.

В середине февраля стало известно, что Япония и Южная Корея договорились о сотрудничестве по вопросам сдерживания КНДР. Такое решение было принято в ходе встречи министра иностранных дел Японии Есимаса Хаяси с его южнокорейским коллегой Пак Чином на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе они договорились об усилении сдерживающего потенциала региона.

До этого заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, поскольку республика не намерена иметь никаких дел с Южной Кореей.

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