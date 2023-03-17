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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве логистических объектов в составе ТПУ «Бирюлево — Пассажирская 2»

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве логистических объектов в составе ТПУ «Бирюлево — Пассажирская 2»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Востряковский проезд Карта всех событий

Столица предоставит инвестору три земельных участка площадью около 8,6 гектара для размещения объектов коммерческой части в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Бирюлево — Пассажирская 2». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В составе коммерческой части ТПУ предусмотрена нежилая застройка для научно-производственной и складской деятельности, — сказал он.

Сам ТПУ расположен на Востряковском проезде. По его словам, проект по строительству указанных объектов соответствует критериям Масштабного инвестиционного проекта. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что суммарная площадь возведенных объектов на предоставленных земельных участках превысит 141 тысячу квадратных метров.

7 марта Бочкарев сообщил о завершении создания ТПУ «Нижегородская». По его словам, в составе вышеназванного ТПУ специалисты возвели объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москва Андрей Бочкарев
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