Собянин: База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тысяч вакансий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В этом году уровень безработицы в столице снизился до 0,37 процента. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Помощь в трудоустройстве — важное направление программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Найти работу помогает служба занятости. База вакансий постоянно пополняется. Сейчас там 400 тысяч предложений: от промышленности и IT до сферы услуг и ретейла, — сказал он.

Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что в городе действуют специальные программы для мам с детьми-дошкольниками, инвалидов, людей старшего поколения, а также для студентов колледжей и вузов.

В минувший понедельник, 13 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что антироссийские санкции и уход западных компаний позволили дать толчок для развития импортозамещения в различных сферах. По словам заммэра, многие предприятия переключились на разработки отечественных производителей, что в свою очередь привело к расширению штата и привлечению новых сотрудников.