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Эксперт Луховицкий назвал минусы отмены ЕГЭ

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Луховицкий назвал минусы отмены ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Родители, дети и учителя привыкли к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), резкая отмена такой формы проверки знаний обернется для всех огромными потерями. Такое мнение высказал член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Он отметил, что за время существования ЕГЭ школьники и учителя успели привыкнуть к этой форме проверки знаний. Любые перемены сейчас будут восприняты отрицательно.

При этом Луховицкий отметил, что дискуссии об отмене ЕГЭ не утихают и поднимаются из года в год, хотя стоит обратить внимание на другие вопросы в сфере образования, передает ИА «НСН».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева подчеркнула, что на данный момент лучшего инструмента, который мог бы заменить ЕГЭ, попросту не существует, передает издание argumenti.ru.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также заявил, что перед обсуждением возможности отмены в России ЕГЭ необходимо тщательно взвесить все возможные варианты.

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