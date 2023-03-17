Ефимов: Город предоставил льготную ставку аренды более 130 образовательным учреждениям

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Льготные ставки по аренде городской недвижимости уже используют 132 образовательных учреждения столицы. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 1,8 миллиарда рублей в текущих ценах, — рассказал Ефимов.

По его словам, вузы и колледжи арендуют помещения за 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Школы и детские сады платят по 1,8 тысячи рублей за «квадрат» в год.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что ставку в 3,5 тысячи рублей используют 45 образовательных учреждений, суммарно арендующих более 35 тысяч квадратных метров городского имущества. Еще 63 организации суммарно арендуют 89 тысяч «квадратов» недвижимости.

Помимо этого, Ефимов анонсировал строительство двух современных производств и спортивного комплекса в Зеленограде. На эти цели город выделил около 20 гектаров земли.

Так, комплекс с экологичными предприятиями на 660 сотрудников появится в Восточной коммунальной зоне. Деревообрабатывающий комплекс по выпуску паркетных досок, где смогут работать 130 человек, будет возведен в бывшей промзоне «Малино».