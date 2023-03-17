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Приметы и советы

Московская компания разработала робота-амфибию для работы в опасных условиях

Араз Салехов
Город
Московская компания разработала робота-амфибию для работы в опасных условиях
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москва
Москва, Волгоградский проспект, 42к36 Карта всех событий

Московская компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР») разработала робота-амфибию, который может использоваться для разведки и ликвидации последствий аварий на различных затопленных объектах. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Промышленники предлагают передовые решения, которые способны заменить человека на тяжелых и опасных производствах. Например, компания «СКТБ ПР», локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений, — сказал он.

По его словам, на текущий момент в ассортименте предприятия представлено свыше 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях. Как выяснилось на испытаниях, робот подтвердил способность работать в соленой воде и при высоких дозах радиации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» расширяет производство изделий для службы скорой помощи. По его словам, этим займется российская компания «Медплант», которая успешно зарекомендовала себя на отечественном рынке и уже оснастила свыше 25 тысяч машин скорой помощи по всей России.

Владислав Овчинский Москва технополис «Москва»
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