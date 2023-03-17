ВЦИОМ: Около 80 процентов россиян доверяют Путину

Фото: Администрация президента РФ

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину достиг почти 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 79,7 процента респондентов доверяют российскому лидеру, премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,7 процента. В то же время деятельность Путина одобряют 76 процентов опрошенных, а деятельность Мишустина — 54 процента. Деятельность правительства одобряют 51,7 процента граждан.

На прошлой неделе также 80 процентов респондентов доверяли главе РФ. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряют 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.

17 февраля, по данным ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1 процента участников опроса.