Собянин: Около миллиона закупок из регионов разместили на московском портале поставщиков

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Миллион оперативных закупок разместили на портале поставщиков столицы. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас это востребованный межрегиональный инструмент поддержки бизнеса. К нему уже присоединились больше 290 тысяч поставщиков со всей страны, а также 51 тысяча заказчиков из 38 субъектов, которые разместили на портале один миллион закупок по потребностям на общую сумму 114,9 миллиарда рублей, — сказал глава города.

По словам Собянина, свыше 90 процентов поставщиков на ресурсе являются представителями малого и среднего бизнеса. В качестве лидеров среди регионов по закупкам по потребностям числятся: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, написал мэр города в своем Telegram-канале.

7 марта заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев рассказал, что столичные предприниматели могут воспользоваться каталогом портала поставщиков. В него включили уже более двух миллионов различных товаров, работ и услуг.