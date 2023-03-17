Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Около миллиона закупок из регионов разместили на московском портале поставщиков

Араз Салехов
Город
Собянин: Около миллиона закупок из регионов разместили на московском портале поставщиков
Фото: Unsplash

Миллион оперативных закупок разместили на портале поставщиков столицы. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас это востребованный межрегиональный инструмент поддержки бизнеса. К нему уже присоединились больше 290 тысяч поставщиков со всей страны, а также 51 тысяча заказчиков из 38 субъектов, которые разместили на портале один миллион закупок по потребностям на общую сумму 114,9 миллиарда рублей, — сказал глава города.

По словам Собянина, свыше 90 процентов поставщиков на ресурсе являются представителями малого и среднего бизнеса. В качестве лидеров среди регионов по закупкам по потребностям числятся: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, написал мэр города в своем Telegram-канале.

7 марта заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев рассказал, что столичные предприниматели могут воспользоваться каталогом портала поставщиков. В него включили уже более двух миллионов различных товаров, работ и услуг.

Портал поставщиков Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте