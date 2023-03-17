Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в уголовную практику

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Председатель СК России Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве одного из возможных уголовных наказаний.

— Давайте вернемся к «институту конфискации», как дополнительной мере уголовного наказания. Не как к мере обеспечения возмещения ущерба в процессе рассмотрения уголовного дела, а как к мере уголовного наказания: украл — отдай украденное государству, — сказал он.

По его мнению, из-за отсутствия этой меры расследование некоторых дел теряет смысл. Бастрыкин попросил Минюст рассмотреть данную инициативу, передает РИА Новости.

Конфискация имущества как мера наказания была отменена в 2003 году. В настоящее время она используется в качестве способа компенсации ущерба, для чего подается отдельный иск.

За 11 месяцев 2022 года следователи и криминалисты СК России раскрыли более 5,5 тысячи преступлений прошлых лет. По словам Бастрыкина, из 5665 преступлений 800 являлись убийствами.

Подобная раскрываемость преступлений, которые совершались десятки лет назад, стала возможной благодаря использованию современных методов криминалистики и техники.