Названы напитки, которые помогут поднять настроение

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Эксперты назвали пять напитков, которые помогут поднять настроение.

Так, жасминовый чай прекрасно тонизирует и утоляет жажду. Напиток поможет исправить ситуацию, если человек чувствует хандру, слабость.

Горячий шоколад с щепоткой острого перца не только хорошо поднимет настроение, но и отлично согреет в период межсезонья.

Чай с женьшенем – отличное средство от весенней хандры. Женьшень повышает работоспособность, вызывает прилив бодрости, снимает хроническую усталость.

Также эксперты советуют пить молоко с куркумой. В куркуме содержатся активные вещества, которые называются турмероны и куркуминоиды, имеющие широкий спектр преимуществ для здоровья. Также куркума обладает противовоспалительными действиями.

Еще один полезный напиток — сок из семян чиа. Они содержат большое количество омега-3 и омега-6 жирных кислот и являются природными антидепрессантами, передает Общественная служба новостей.

В свою очередь член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова предостерегла гипертоников от употребления различных рассолов, зеленого чая и кофе, передает Nation news.

Чай считается очень полезным напитком. Однако в некоторых случаях его употребление может навредить здоровью: например, это касается чаев, произведенных с нарушениями. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.