Генпрокуратура признала деятельность «Форума Свободных Народов ПостРоссии» нежелательной в РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации «Форум Свободных Народов ПостРоссии»*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 17 марта.

По данным ведомства, общественное движение, организованное гражданами Литвы, Великобритании и Чехии, представляет угрозу безопасности Российской Федерации. Организация выступает с яркой антироссийской настроенностью, а также занимается системной русофобской пропагандистской деятельностью.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что сайт организации был заблокирован Роскомнадзором из-за регулярного распространения заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в зоне СВО.

— Учитывая изложенное, информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что в тот же перечень ведомство включило Transparency International*.

*Деятельность компании признана нежелательной на территории РФ.