Росавиация договорилась с Турцией об обслуживании самолетов российских авиакомпаний летом

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Рейсы российских авиакомпаний этим летом будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре провели переговоры, касающиеся развития воздушного сообщения между государствами.

В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран, говорится в Telegram-канале Росавиации.

В рамках встречи также были подняты операционные вопросы авиаперевозок между Россией и Турцией в предстоящем сезоне ИАТА «Лето 2023». Кроме того, отдельно была выдвинута для обсуждения тема топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции.

Турция рассчитывает, что разрушительные землетрясения на юго-востоке страны не отразятся негативно на туристическом потоке из России, сообщил в феврале представитель Министерства культуры и туризма республики. Он уточнил, что землетрясения произошли на юго-востоке Турции — вдалеке от курортных провинций страны.