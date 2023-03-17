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Lidovky: Россия выставила на поле боя «убийцу» РСЗО HIMARS

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Lidovky: Россия выставила на поле боя «убийцу» РСЗО HIMARS
Фото: shutterstock

Россия начала использовать беспилотник «Ланцет», ставший «убийцей» американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

— «Ланцет» — де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса «Свичблейд» — уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы «Хаймарс» и британские БМП «Стормер», — написал журналист.

По его словам, российский беспилотник способен самостоятельно принимать решения на поле боя. В частности, речь идет о поиске целей и уклонении от вражеских снарядов, передает Lidovky.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе спецоперации. На записи можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.

Украина Спецоперации Россия Беспилотники
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