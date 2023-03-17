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Звезда франшизы «Джон Уик» Лэнс Реддик умер в возрасте 60 лет
Американский актер Лэнс Реддик скончался в возрасте 60 лет. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
Тело актера нашли утром примерно в 9:30 по местному времени (19:30 по московскому времени) в его доме в Студио-Сити, расположенному неподалеку от Голливуда.
В настоящее время о причинах смерти Реддика неизвестно. Согласно предварительным данным, признаков насильственной смерти нет, пишет TMZ.
За всю жизнь Лэнс Реддик успел сняться в более чем 100 фильма, в том числе сериалах «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых». Особую популярность актеру принесли съемки в кинофраншизе «Джон Уик».
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