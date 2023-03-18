Украинских студентов назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии

Фото: shutterstock

Украинские учащиеся в Японии — грабители, так как отказываются платить за учебу. Об этом в субботу, 18 марта, заявил председатель японской языковой школы.

Уточняется, что некоторые студенты из Украины не стали оплачивать учебу в языковой школе за тот период, который им изначально пообещали сделать бесплатным.

В ответ на это председатель школы заявил, что такие ученики являются грабителями и «беженцами-аристократами». Позже он извинился за сказанное, передает Mainichi.

До этого и здание 20 Minuten сообщило, что сотни беженцев с Украины в Швейцарии должны будут продать свои машины, иначе они могут остаться без социальных пособий. В регионе зарегистрирован 141 украинский беженец, у которых имеется авто, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь. Власти считают, что стоимость большинства из указанных машин превышает размер пособия.

При этом на продажу транспортного средства отводится месяц. После этого, в зависимости от вырученной суммы, соцвыплаты перестают поступать.